نهال عنبر توضِّح تفاصيل شخصيتها في عملها الدرامي الجديد "طلقتلك نفسي"

تُشارك الفنانة نهال عنبر في عمل درامي جديد يحمل عنوان "طلقتلك نفسي"، من بطولة عدد كبير من الفنانين، من بينهم الشباب منهم أحمد عصام، هاجر أحمد، كارولين عزمي، ومن إخراج محمد النقلي.

وكشفت نهال عنبر عن تفاصيل شخصيتها، أنها سوف تظهر خلال السياق الدرامي لمسلسل كضيف شرف في حلقة واحدة فقط، مشيرة إلى أنها تلعب دور دكتورة نفسية تعالج كلا من أحمد عصام وهاجر أحمد خلال أحداث المسلسل، لافتة إلى أنها انتهيت من تصوير مشاهدها بالعمل.

وأوضحت نهال أن الذي حمسها للمشاركة في العمل وجود المخرج محمد النقلي لأنها تثق في اختياراته وأعماله، متمنيا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

وتقدم نهال عنبر برنامج "راجل و2 ستات" الذي يعرض على قناة ON، والذي تقدمه كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدي كرم، وذلك يوم الخميس في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً.

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ويشار إلى أن تألقت نهال خلال السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة ثانية"، الذي من بطولة كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

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