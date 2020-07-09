الحزن يسيطر على الوسط الفني ورسائل الوداع تهيمن على مواقع التواصل

يسيطر الحزن على الوسط الفني هذه الأيام خاصة بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، ومن بعدها وفاة والدة الفنان حمادة هلال، ومن قبلها وفاة ابن أوس أوس الرضيع والذي تذكره برسالة مؤثرة جديدة على انستقرام.

أوس أوس يوجه رسالة جديدة لابنه الرضيع

ونشر الفنان محمد أسامة أوس أوس أول صورة له بعد وفاة ابنه الرضيع "علي"، صاحب الأربعة أشهر، ووجه إليه رسالة مؤثرة جديدة وقال:" مفيش كلام يتقال غير الحمد لله، حتة مننا سبقتنا فى الجنة باذن الله.. ربنا استرد وديعته وكان أحلى حاجة فى الدنيا بس مايتعزش أكيد على اللى خلقه ولا هنكون احن عليه من ربنا وبإذن الله يكون فى كفاله سيدنا إبراهيم إلى ان نلتقى يا حبيبي".

وتذكر أوس أوس ابنه الرضيع بعد ما يقارب اسبوعين على رحيله الذي أحدث ضجة كبيرة وقتها، وقال في رسالته على انستقرام:"ربنا يصبرنا على فراقك يا على، وربنا يربط على قلبنا انا ورويدا ويخليلنا عمر يا رب ..وربنا يبعد اى حاجة وحشه عننا وعن اى حد.. اللهم أمين ونتقابل قريب يا على.. الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

حمادة هلال يودع والدته الراحلة برسالة جديدة

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ووجه الفنان حمادة هلال رسالة جديدة بعد وفاة والدته أول أمس، وجه بها الشكر إلى كل من واساه في وفاة والدته أو في فترة مرضها وقال:" أشكر كل من قدم لي التعازي والمواساة في وفاة والدتي و اللي حاول يكلمني أثناء فترة مرض والدتي او بعد الوفاة أو حاول يكون معايا في أزمتي.. سامحوني لو ما قدرتش أرد على أي حد فيكم .. وشعور كل واحد على راسي.. أنا اليومين دول فعلا مش قادر أرد على حد ومش قادر أتكلم فعلا اعذروني وادعولى بالصبر ورجاء بالدعاء بالرحمة والمغفرة لوالدتي".

وودع حمادة هلال والدته برسالة مؤثرة على مواقع التواصل قال بها:" ‎الله يرحمك يا امي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى، كنتي راضية طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفاءلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي، وكنتي طول عمرك طفلة..‎يا رب أمي كانت مؤمنه بيك كامل الإيمان وبان محمد عبدك ورسولك أسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يارب العالمين".

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