شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للمسرح تؤجل إقامة المهرجانات المسرحية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسبب ما يعانى منه العالم أجمع من جائحة كورونا وامتداد أثارها وليس معلوم بشكل واضح متى ستنتهى، فكرت الهيئة العربية للمسرح بشكل عملى بما يتعلق بالمهرجانات الوطنية للمسرح التى تنظمها الهيئة فى تسع دول عربية، وقامت بتأجيل تنظيمها لعام 2021، وقد أعلنت الهيئة ذلك القرار فى بيان لها حيث قالت: ترفع الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح إلى كل المسرحيين العرب التحية التى تليق بقاماتهم وتليق بروح الوعى التنويرى التى تفيض على العالم الذى يعانى ما يعانى من جائحة كورونا ومن العديد من الكوراث والظروف الشائكة، هذه الظروف التى تتطلب الكثير من الصبر فى مواجهتها، إلى أن يتمكن الإنسان كعادته من حماية استمرار الحياة وحماية البشرية.

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وأضافت: إننا إذ نحيى وعى الجهات الشريكة ونحيى حرص كل المسرحيين على أن يكون المسرح فى منأى عن مسببات الألم لمحبيه ، فإننا سنعمل بكل تأكيد على تحويل التحديات إلى فرص ، لذا فإن الهيئة العربية بالتعاون مع الجهات الشريكة فى تنظيم هذه المهرجانات ، تستثمر هذا التأجيل للقيام بعملية المراجعة الشاملة وتجديد وتصويب من خلال ضبط مفاتيح المستقبل المتمثلة فى تنقيح الإتفاقيات وتطوير اللوائح التنظيمية وأليات التنفيذ والضوابط الفنية والمالية الخاصة بالمهرجانات الوطنية التى تدعمها الهيئة .

وأكدت الأمانة العامة للهيئة، فى البيان، أن هدفهم هو أن يعبروا معا إلى أفق أرحب، فهذا المسرح قد عبر بنا عبر القرون كل ماوجه البشرية من صعاب ومنحها الأمل، عشتم وعاش المسرح.