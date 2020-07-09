السبت عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين تشارك فى حفل أوركسترا القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمسية كلاسيكية لأوركسترا القاهرة السيمفونى يستأنف بها نشاطه الفنى، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين ليدر اوركسترا الإتحاد الأوروبى وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 يوليو على مسرح النافورة بالأوبرا . يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينة والأوركسترا لـ بيتهوفن ، متتابعة لـ جورج بيزيه. Advertisements يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم .

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