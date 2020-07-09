شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل يعلم ابنه هوايته المفضلة على شاطئ ماليبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم كريستيان بيل يحاول الاستمتاع بوقته بأفضل ما يمكن، حيث بدا عليه ذلك أثناء نزهته مع زوجته وابنه ذى الـ 5 سنوات على شاطئ البحر فى مدينة ماليبو، التى خففت من القيود خلال الفترة الأخيرة تجاه فيروس كورونا، وقد ظهر النجم الشهير مع ابنه في البحر أثناء لعبهما معاً وهما في غاية السعادة قبل أن يخرجا معاً للخارج ويتواجدا لفترة على الشاطئ بصحبة زوجته.



كريستيان بيل

تلك المرة ليست الأولى التي يظهر فيها بيل أثناء ممارسة هوايته المفضلة فى ركوب الأمواج، حيث ظهر منذ أسبوع على أحد الشواطئ في لوس أنجلوس، بمجرد ما أن أعلنت الولاية تطبيق إجراءات الفتح الجزئي وتخفيف قيود كورونا، حتي ظهر على الشاطئ وهو يمارس هوايته المفضلة من خلال السباحة على لوح التزلج الخاص به.



بيل

لكن يبدو أن النجم الشهير قرر تعليم ابنه، وفقاً لما جاء فى تقرير موقع ديلي ميل، الرياضة التى يعشقها مثلما ظهر خلال الصور الذى التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي للنجم الشهير الذى حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير الذى يدور حول عالم السيارات والصراع التاريخي ما بين فورد وفيراري، حيث شاركه بطولة الفيلم النجم مارك ويلبيرج.