شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت أطرق بابى" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مسلسل "أنت أطرق بابى" أن يدخل فى منافسة كبيرة مع باقى المسلسلات بعد أن تم عرض الحلقة الأولى منه أمس الأربعاء، حيث تصدر محركات بحث جوجل، وأصبح بالمركز الثانى فى مصر، وتصدر تريند أكثر من دولة منها إسبانيا وتركيا وكندا والبرازيل، ويرجع ذلك لطابعه الخاص المحبب لدى قطاع كبير من الجمهور، والمسلسل بطولة هاندا أرتشيل، وكرم بورسين.

ويعرض المسلسل الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة فوكس تى فى التركية، ودارت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل حول إيقاف منحة الطالبة أيدا التي تجسد دورها هاندا ارتشيل، من قبل سركان بولات / كرم بروسين الذي تظن أنه المسئول عن الشئون المالية الخاصة بالمنحة المجانية التابعة لها، ما تسبب في توقف دراستها في السنة النهائية بسبب عدم قدرتها على دفع نفقات الجامعة الباهظة الثمن، وحرمانها من التخرج رغم وصولها للعام الأخير و تفوقها شديد الذي جعلها تستحق المنحة كل عام.

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تذهب ايدا إلى الجامعة لحضور حفل تخرج صديقاتها، وهناك تخبرها استاذتها أنها يمكنها مواصلة الدراسة بعدما تم فصلها بسبب عجزها عن دفع النفقات لكن هذا لن يحدث إلا فى حالة دفعها للنفقات كاملة، لكنها تعتذر لتعثرها فى الحصول على المبلغ المطلوب لإنهاء دراستها.

وتقابل إيدا سركان المهندس المعماري المشهور بالصدفة والذى تفضحه أمام الجميع بكونه يقطع المنح عن طلاب الجامعة التي يشارك بها، إلا أنه يؤكد لها أمام الجميع أنه لم يقطع المنحة ومازال 26 طالبا وطالبة يدرسون فى إيطالياعلى حساب الجامعة، ثم تحدث الكثير من المواقف واللقاءات التي يتأكد بعدها سركان أن ايدا على حق وأن مدير أعماله هو الذى ألغى منحتها، دون علمه، فيعتذر لها لكنها لا تقبل اعتذاره وتتوالى الأحداث.