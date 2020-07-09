شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعرب عن سعادتها بعرض مسلسل "مملكة إبليس 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة إيمان العاصى، عن سعادتها، بعرض الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" بدء من يوم الأحد المقبل، فى الساعة التاسعة مساء، ليتذكر الجمهور أحداث المسلسل، قبل الشروع فى عرض الجزء الثانى المقرر إذاعته أواخر يوليو الجارى.

وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات، وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصى من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، حيث تظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش فى الحارة التى هى محور الأحداث، ومن المقرر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثانى، كما سبق وفعلت فى الجزء الأول.

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جدير بالذكر أن مسلسل "مملكة إبليس" كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.