شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى يكشف سر علاقته بوالد المخرج الراحل رضوان الكاشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير نبيل الحلفاوى أنه كانت تربطه علاقة قوية بوالد المخرج الراحل رضوان الكاشف، حيث تتلمذ على يديه فى المرحلة الإعدادية، حيث تلقى الحلفاوى، سؤالا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر من أحد متابعيه يسأله عن صاحب الفضل فى تعلمه وإتقانه اللغة العربية، حيث قال الحلفاوى "إتقان اللغة العربية بكل ما فيها أمر بعيد المنال.. ربما موهبة ما.. لكن الأكيد أن الفضول المعرفى ومتعة الكشف عن أسرارها له الدخل الأكبر.. أذكر أن المدرسة فى روضة الأطفال طلبت منى قراءة ما كتبته عن الطيور أمام الفصل.. وأن أستاذى فى إعدادى كان يشجعنى بشدة .. والد المبدع الراحل رضوان الكاشف".



نبيل الحلفاوى على تويتر

وكان الحلفاوى قد أكد أنه وجيله تأثروا كثيرا بأساتذتهم، والعلامات البارزة فى الفن فى ذلك الوقت، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر"، "فى مرحلة التلمذة أو التكوين.. يتأثر المبتدئ بالأساتذة أو بأحد العلامات البارزة فى مجاله (هذا يحدث فى كل المجالات وليست الفنية فحسب).. أذكر أننى ونور وأيضا زملاء الدفعة كنا متأثرين بأساتذتنا.. نبيل الألفى وسعد أردش.. نور تأثر أيضا بسموكتنوفسكى، هاملت الروسى"، متابعا "حمدى غيث أيضا كان له تأثير على العديد من شباب المسرحيين.. وبمرور الوقت وبداية النضج يتخلصون من هذا التأثير وتبرز شخصيتهم الخاصة لكن بعضهم لا تنضج شخصيته الفنية ويحدث له نوع من التثبيت فلا تتضح ملامح خاصة به".