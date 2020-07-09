شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه حول الدور الخفى لـ آل باتشينو فى علاقة ليوناردو بابنة صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الترقب يعيشها محبو ليوناردو دى كابريو خلال الفترة الأخيرة مع إشارة العديد من التقارير العالمية حول تطورات فى علاقة الممثل الشهير مع صديقته الأرجنتينية كاميلا مورنو، وذلك بعدما ترددت أخبار حول الاستقرار العاطفي الذى يعيشه نجم الأوسكار مؤخراً وأنه من الممكن أن يتزوج محبوبته الصغيرة.

لكن ما لا يعلمه كثيرون بشأن صديقة ليوناردو هو أنها تربطها علاقة بالممثل الشهير آل باتشينو ربما لا يعلم بشأنها كثيرون مثلما ذكر موقع etonline.



لوسيا وال باتشينو

ونشر الموقع صورة للنجم آل باتشينو بصحبة لوسيا سولا والدة كاميلا والتى كانت صديقة الممثل الشهير منذ فترة قبل أن ينفصلا ويواعد باتشينو فتاة أخرى، بعد قصة حب استمرت لسنوات مع والدة كاميلا، حيث أشار التقرير إلى أن علاقة ليوناردو وكاميلا في البداية قبل سنوات كانت بسبب ال باتشينو وصداقة ليوناردو له ليتعرف آنذاك على كاميلا.

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ليوناردو وكاميلا

وكانت كاميلا وفقاً لتقرير ذكره موقع ديلى مؤخراً حرصت على الاستمتاع بوقتها وحدها خلال الساعات الماضية، حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيرها وحدها في شوارع مدينة ماليبو بإطلالة سوداء تماماً من حيث ارتداء الجاكيت أو مظهرها بشكل عام، حيث حرصت أن تكون الكمامة مناسبة لهذا الزي بأن تكون سوداء أيضاً.