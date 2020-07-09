شكرا لقرائتكم خبر عن "غريب الحب" لرامى صبرى تحقق 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنان رامى صبرى على قناته الرسمية على يوتيوب أكثر من 5 ملايين مشاهدة منذ طرحها، واحتفل بنجاحها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكانت الأغنية لاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدى.

مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

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وانتهى النجم رامي صبري من تسجيل أغنية تحمل اسم "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبري والمقرر طرحها قريبًا.

رامى قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تعتمد على رتم الأغاني السريعة والصيفية وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها تامر حسين مع رامي صبري، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وأغنيه"بتهتمي"، من توزيع تميم.