شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة نجم الكوميديا السعودى بدر صالح بعد صراع 10 سنوات مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى والممثل الكوميدى السعودى بدر صالح عن وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض، وكتب بدر على حسابه على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت أمى بعد صراع مع المرض دام 10 سنين ادعولها بالرحمة والمغفرة"، كما قام عدد من المتابعين بمواساته وتعزيته، كان من بينهم الإعلامى الكبير ​على جابر​ الذى كتب له: "رحمة الله عليها".



بدر صالح

وبدر صالح يعد فنانا كوميديا يمنيا من مواليد مدينة جدة فى المملكة السعودية، وهو كاتب ومقدم برنامج إيش اللي والليلة مع بدر وبرنامج بدر اليوتيوبي، وحصل على شهرته الكبيرة من خلال برامجه الساخرة على موقع يوتيوب.

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وحاز برنامجه "إيش اللي" على شهرة واسعة وحصل على نسبة عالية من المشاهدات في السعودية ودول الخليج العربي، ونظراً لما حصل عليه من شهرة واسعة في السعودية قدم العديد من عروض ستاند أب كوميدي المحلية والعربية والإجنبية، كما شارك بالتمثيل في مسلسل شفت الليل في عام 2012م وذلك بحلقة واحدة كضيف شرف، وحاليَّاً يعتبر برنامجه في المرتبة الأولى في السعودية ودول الخليج من حيث المشاهدة.

و في عام 2012 أعلن زواجه من مصممة الأزياء إيمان خالد وتم الطلاق في عام 2017.

وكان كشف بدر صالح عن جنسية والدته في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث أوضح أن والدته يمنية لكنها مولودة في سورابايا بإندونيسيا ثم جاءت للسعودية وتزوجت والده لكنها لا تتحدث العربية بطريقة صحيحة.