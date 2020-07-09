شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء نايا ريفيرا خلال رحلة بحرية مع طفلها.. تقارير تؤكد غرقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت تقارير صحفية أمريكية إلى احتمالية غرق الممثلة نايا ريفيرا فى بحيرة كاليفورنيا، حيث أجرى فريق بحث جولة فى البحيرة بحثًا عن الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا أمس الأربعاء، وتم العثور على ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بمفرده على متن قارب، وبحسب ما أشارت نيويورك تايمز، فإن عمليات البحث مازالت مستمرة اليوم أيضا.



نايا ريفيرا

وقال إريك بوششو، المتحدث باسم مكتب الشرطة، إن السيدة ريفيرا استأجرت قاربًا مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بعد ظهر الأربعاء، وقال إن فريق عثر على الابن وحده فى القارب الساعة الرابعة مساء.

وقال إن الصبى كان فى أمان حيث كان يرتدى سترة نجاة، وقال إنهم لا يعتقدون أن السيدة ريفيرا كانت ترتدى سترة، حيث تم العثور على سترة نجاة ثانية داخل القارب.

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بدأت السيدة ريفيرا مسيرتها الفنية منذ الطفولة، حيث شاركت فى المسلسل الهزلى CBS "العائلة المالكة" وقدمت ظهور الضيف فى عدد من العروض.

تزوجت ريفيرا من الممثل ريان دورسي في عام 2014 وأنجبت ابنهما، خوسيه هوليس، في عام 2015، و انفصل الزوجان في عام 2018، وآخر ما نشرته على تويتر كانت صورة لها وابنها.

صُنفت الممثلة الأمريكية كأكثر نساء العالم جاذبية في عام 2011، ولكن على ما يبدو أن حياتها الشخصية لم تكن تسير بشكل جيد.