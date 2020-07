شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تتغزل فى أوسة: لو أقولك إنى بحبك الحب شوية عليك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة لقاء الخميسى فى زوجها محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، حيث نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، فيديو يضم عددا من صورهما على أغنية للنجم راغب علامة، معلقة عليها قائلة "لو أقولك إنى باحبك الحب شوية عليك.. عدينا حاجات صعبة كتير فى حياتنا.. زعلنا وفرحنا .. قصرنا ونجحنا.. تعبنا وارتحنا واتعلمنا كتير.. والحقيقة الوحيدة طول الطريق إن إنت أنا.. إنت اللى فات.. ودلوقتى وبكره.. إنت الحُب".

وكانت انضمت الفنانة لقاء الخميسى إلى الفنانات اللاتى قررن فضح المتحرشين عبر حسابتهم على مواقع التواصل الإجتماعى، ونشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صور من التحرش اللفظى الذى أرسل لها لترد قائلة: "والله ما فى شىء مقزز غير العقول المقززة".

وفى سياق آخر استرجعت الفنانة لقاء الخميسى من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ذكريات السفر في زمان ما قبل كورونا، حيث نشرت صورة عبر حسابها ظهرت فيها أثناء تواجدها في اليونان منذ فترة، حيث بدا عليها الاستمتاع وقتها بالأجواء هناك إلى حد كبير.

كما نشرت صورة قديمة لها فى العاصمة الإيطالية روما، لتستعيد بها ذكريات إحدى رحلاتها والتى علقت عليها: " once upon a time in rome" أى "ذات مرة فى روما"، وذلك فى اقتباس من اسم فيلم " once upon a time in hollywood"، الذى يشارك فى بطولته كل منبراد بيت وليوناردو ديكابريو، وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتينتارانتينو.

يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسى، سبق وشاركت جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها وزوجها أثناء رقصهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونيرمليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.