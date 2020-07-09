شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "إنستجرام" تعتذر لبيلا حديد بعد حذف صورة جواز سفر والدها الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت إدارة موقع "إنستجرام" للنجمة والسوبر استار بيلا حديد، وذلك بعد أن اتهمت المنصة بـ"البلطجة" لإزالتها صورة نشرتها وهى لجواز سفر والدها، والتى أظهرت مسقط رأسه فى "فلسطين"، وذلك حسب موقع "بيدج 6".



جواز سفر والد بيلا حديد

فقد كشفت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما على الـ Stories الخاصة بها عبر صفحتها علي إنستجرام أن الإدارة قامت بحذف صورة جواز سفر والدها و الذي يظهر أنه مولود في فلسطين وهو ما دفعها لشن عجوم عليهم بشكل مباشر وصريح، وأشارت بيلا أن إدارة "إنستجرام" وضعت صورة باسبور جواز سفر والدها ضمن الصور التي تخالف قوانين إنستجرام، و قالت حديد لمتابعي صفحتها الذي وصل عددهم الي 31.4 مليون متابع على إنستجرام أنه تمت إزالة المنشور حيث زعم أنه خرق إرشادات شركة Instagram وكأنه محتوي يدعوا للبلطجة أو التحرش أو العرى".



بعد حذف صورة جواز السفر

وتساءلت: "ألا يسمح لنا بأن نكون فلسطينيين على إنستجرام؟ هذا بالنسبة لي هو تنمر.. لا يمكنك محو التاريخ عن طريق إسكات الناس وهو ما أضافته إلى جانب لقطة شاشة لإشعار تلقته من منصة وسائل التواصل الاجتماعي التي ذكرت أنه تمت إزالة مشاركتها بسبب مخالفة إرشادات الموقع".