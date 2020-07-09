شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى بطلة فيلم "صابر وراضى" أمام أحمد آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار المخرج أكرم فريد على الفنانة اللبنانية رزان مغربى لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد آدم فى فيلمه الجديد "صابر وراضى" الذى انطلق تصويره هذا الأسبوع فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تستعد رزان للالتحاق بأسرة العمل وبدء تصوير مشاهدها فى الأيام القليلة المقبلة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.



رزان معربى

وتعود رزان للتعاون مع أحمد آدم بعد 10 سنوات من مشاركتها معه فى مسلسل "الفريجى" الذى تم عرضه عام 2010 من تأليف محمد الباسوسى وإخراج عمرو عابدين وشارك فى بطولته طارق لطفى، دينا، عايدة رياض، ساندى على، مروى عبد المنعم، نهال عنبر، أحمد صيام، ماهر عصام، عبد الله مشرف، سعيد طرابيك.

وكان آخر أعمال رزان مغربى فى السينما، ظهورها كضيفة شرف فى فيلم "خط الموت" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة علا غانم وأحمد صلاح حسنى وريم البارودى وعبد الإمام عبد الله ومحمد سليمان وإنجى خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبد الله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود.