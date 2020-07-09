شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يروى كواليس تعرضه لإصابة فى ركبته وعودة آلام المرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد فهمى لـ"الخليج 365" تفاصيل إصابته بشرخ فى ركبته، موضحاً أنه كان يلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه الأسبوع الماضى كما هو معتاد، وتعرض للإصابة فى ركبته واعتقد أنها مجرد كدمة، إلا أنه شعر بآلام بعدها واتجه لعمل أشعة عليها ليكتشف وجود شرخ بها وطلب الطبيب الراحة لمدة أسبوعين حتى تستعيد عافيتها.

وأشار فهمى إلى أنه يتعامل مع الإصابة بشكل طبيعى، حيث يتحرك داخل وحول المنزل للضرورة، لكن دون بزل مجهود كبير عليها حتى لا تحدث أى مضاعفات، لافتاً أن من حسن حظه عدم ارتباطه بتصوير أعمال فنيه فى الوقت الحالى حتى لا يعطل التصوير، إلا أنه يعمل على التحضير لاستكمال فيلمه الجديد "حلم سوسن" خلال الفترة المقبلة.

وعن عودة آلام المرىء مرة أخرى أكد فهمى أن هذه الآلام لم تناه رغم إجراء عملتين جراحيتين بـ"الليزر" خلال الفترة الماضية آخرها فى بلجيكا أثناء تصوير مسلسله الأخير "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أنه قرر السفر إلى فرنسا منتصف شهر يوليو الجارى لعمل فحوصات جديدة لمعرفة سبب تجدد الآلام مرة أخرى.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز والذى كان مقرر طرحه فى عيد الفطر الماضى إلا أن قرار غلق دور العرض بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيل العمل الذى يشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.