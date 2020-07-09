شكرا لقرائتكم خبر عن بابا عبده متعدد المواهب خرج من الحرم المكى بالبوليس.. وعبدالوهاب طلب يلحن له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 9 يوليو من عام 2006 رحل عن عالمنا أحد عمالقة الفن والكوميديا الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى صاحب مدرسة المدبوليزم والكوميديا الراقية والذى اكتشف عدد من نجوم الفن وقدم روائع فنية فى المسرح والسينما والتلفزيون.

بابا عبده متعدد المواهب الذى استطاع أن يضحكنا ويبكينا ، الفنان والمخرج والمؤلف والرسام ، خير من جسد دور الأب وغنى أغان للأطفال والكبار.

وفى حوار مع أمل عبدالمنعم مدبولى ابنة الفنان الكبير تحدثت عن مواهب والدها المتعددة ، كمخرج ومؤلف ورسام ونحات،

وقالت الابنة أن الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولى التحق بكلية الفنون التطبيقية، حيث لم يكن معهد التمثيل قد بدأ، وبعد تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية كان معهد التمثيل بدأ فالتحق به وكان ضمن ثانى دفعة بالمعهد، وعندما وصل عمره 17 عاما بدأ يعمل باحتراف، حيث عمل مع فاطمة رشدى وجورج أبيض، وظلت موهبة الرسم تلازمه دائما حتى إنه رسم لوحات كثيرة، وعمل معارض كان يحضرها فاروق حسنى وأخذوا بعض لوحاته ووضعوها فى رئاسة الجمهورية وفى وزارة الثقافة، كما أنه شارك فى إصلاح لوحات قصر المانسترلى.

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وأشارت أمل عبدالمنعم مدبولى إلى براعة والدها فى غناء الاسكتشات والاستعراضات على الرغم من أنه لم يكن مطرباً ، حيث غنى العديد من الأغانى التى حققت نجاحاً كبيرا ، ومنها أغانى الأطفال مثل أغنية" توت توت " والأغانى التى قدمها خلال فوازير الأطفال" جدو عبده"، فضلا عن عدد من أغانى الأفلام، وأشهرها أغنية " طيب ياصبر طيب" التى غناها فى فيلم" مولد يادنيا"، فحققت نجاحاً مدوياً ، حتى تمنى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب أن يلحن له وطلب ذلك بنفسه، وكانت المرة الأولى التى يطلب فيها الموسيقار الكبير التلحين لفنان.

وعن هذه الواقعة قالت أمل عبدالمنعم مدبولى :" كانت علاقة والدى قوية بعبدالوهاب، الذى حضر افتتاح فيلم مولد يادنيا وكان الفيلم من إنتاج صوت الفن، وأعجبته أغنية الفيلم وشعر بالغيرة من نجاحها وكانت من تلحين كمال الطويل، وقال لوالدى عاوز ألحن لك، وبعدها تقابلا فى مناسبة، وقال له والدى: أعرفك بنفسى أنا المطرب عبدالمنعم مدبولى، فقال له عبدالوهاب لازم أعملك حاجة".



أمل عبدالمنعم مدبولى أثناء الحوار مع زينب عبداللاه

وتابعت:" وبالفعل لحن موسيقار الأجيال لوالدى أغنية خلال فيلم «ألف بوسة وبوسة» ولحن لكنها لم تأخذ نجاح مولد يادنيا، وهى المرة الأولى التى يطلب فيها عبدالوهاب التلحين لأحد، ولكن نجاح أعمال أبى فى الغناء رغم أنه ليس مطربا دفعه لذلك، كما نجحت أغانى والدى للأطفال وفى الفوازير بشكل كبير."

وأشارت أمل عبدالمنعم مدبولى إلى أحد االمواقف الغريبة التى حدثت لوالدها قائلة :"والدى دائما يحب الضحك ويتمتع بخفة ظل كبيرة كما كان على الشاشة، وأتذكر أحد المواقف الطريفة عندما كان فى الحج وأثناء وجوده بالحرم ومعه والدتى رآه أحد الحجاج المصريين وسلم عليه وقبل رأسه ويده، وكان هناك وفد آسيوى وعندما رأوا الرجل يفعل ذلك اعتقدوا أن والدى ولى من الألياء وتزاحم الناس عليه وأخذوا يقبلون يده ورأسه ولم يستطع والدى الخروج من الحرم إلا بالبوليس".