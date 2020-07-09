شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى بصورة مع عائلتها: يا رب العمر كله ماسكين إيد بعض وطايرين فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدى بصورة مع زوجها الفنان أحمد داوود وأبنائها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، خلال قضاء عطلتهم، معلقة عليها قائلة "يا رب العمر كله ماسكين إيد بعض وطايرين فوق".

وكانت شاركت علا رشدى صورة لها برفقة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، معلقة عليها مازحة: "أنتم فين يا عمر وسكر؟؟ مفيش نصباية جديدة؟! ماجى محتاجة فلوس..وحشتونى أوى.. العصابة كلها وحشتنى".

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علا رشدي



علا

وعرض مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو مسلسل من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.