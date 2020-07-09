محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة الفنانة السورية أصالة نصري.
وعلقت: "صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة اللي منعشقها بالأطفال، وأنا كمان بفتخر بصداقتك وبقلّك إنتِ بقلبي وبعيوني وحدّك دائماً يا أحلى ضحكة وأطيب قلب وما بتستاهلي إلا الفرح والخير، الله يحميكي لعيلتك دائماً يا رب".
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتغزل في أصالة: "عندك كل صفات الطفولة وما بتستاهلي إلا الفرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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