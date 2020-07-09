عمرو مصطفى: "انتظروني كل أسبوع أغنية جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الملحن عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن أغنية جديدة يقدمها كل أسبوع.

وكتب: "الهوية المصرية الموسيقية راجعة، انتظروني كل أسبوع أغنية جديدة".

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ويعتبر عمرو مصطفى من أشهر المحلنين على الساحة الفنية، وتعاون مع كبار النجوم في مصر والعالم العربي أبرزهم عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، وآخرون.

وكان آخر أعمال عمرو مصطفى أوبريت "إنت أقوى"، الذي شارك في غنائه عدد من نجوم الوطن العربي أبرزهم محمد منير، سميرة سعيد، كارول سماحة، وائل جسار، وهو من كلمات مدحت العدل، وتوزيع نادر حمدي.