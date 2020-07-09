محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان محمد سلام، على مسلسلهما الجديد "جمجوم بم بم".
ونشر "الميرغني" صورة البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مبروك لأخواتي وحبايبي إن شاء الله يكسروا الدنيا، مسلسل جمجوم بم بم على شاهد vip من اليوم".
مسلسل "جمجوم بم بم" هو مسلسل كوميدي بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدي الميرغني يهنئ عبدالرحمن وسلام على "جمجوم بم بم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.