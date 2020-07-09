حمدي الميرغني يهنئ عبدالرحمن وسلام على "جمجوم بم بم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان محمد سلام، على مسلسلهما الجديد "جمجوم بم بم".

ونشر "الميرغني" صورة البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "مبروك لأخواتي وحبايبي إن شاء الله يكسروا الدنيا، مسلسل جمجوم بم بم على شاهد vip من اليوم".

مسلسل "جمجوم بم بم" هو مسلسل كوميدي بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل محمد محمود، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري.