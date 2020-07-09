مها أحمد تعلق على لوحة فنية: "حاساها أنا قوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة مها أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوحة فنية لأحد الرسامين، لأم تحمل ابنها الصغير وتقبله. وعلقت: "الصورة دي حاساها أنا قوي، وحاسة الطفل ده أحمد، حبيبي يا حمودي ربنا يخليك ليا ومتحرمش منك ودايما وجودك في حياتي طبطبة على قلبي". Advertisements وكان أحمد نجل الفنانة مها أحمد والفنان مجدي كامل، قد مر الشهر الماضي بوعكة صحية، وطالبت "مها" جمهورها بالدعاء. يذكر أن الفنانة مها أحمد، ظهرت كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "عمر ودياب"، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.

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