"جوجو المدهشة".. رانيا محمود ياسين تنشر صورة بصحبة رجاء الجداوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" تجمعها بالنجمة الراحلة رجاء الجداوي، وعدد من الفنانات.
وظهرت في الصورة الفنانة عبير صبري، دلال عبدالعزيز، ميرفت أمين، لبلبة، نبيلة عبيد.
بينما علقت "رانيا": "ارقدي في سلام يا جوجو المدهشة، أفتقدك".
ورحلت النجمة رجاء الجداوي عن عالمنا يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض فيروس كورونا المستجد.
وللنجمة الراحلة عدد من الأعمال التي لا تنسى أبرزها "دعاء الكروان"، "إشاعة حب"، "عائلة الحاج متولي"، "الزعيم"، "الواد سيد الشغال"، "حنفي الأبهة"، وغيرها من الأعمال.
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