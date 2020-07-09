تراند اليوم : مفاجأة.. استبدال أرطغرل بهذا الفنان في الموسم الثاني من المؤسس عثمان

وقال حساب المؤسس عثمان على تويتر : " شركة الإنتاج وصلت إلى اتفاق مع الممثل Tamer Yiğit تامر يغيت لتجسيد شخصية الغازي ارطغرل بن سليمان شاه.
كما كتب حساب قيامة ارطغرل :" حسب مصادر (Tv100) ، أن آخر التقارير تشير إلى أن الممثل تامر يغيت هو من سيجسد دور الغازي ارطغرل بن سليمان شاه في الموسم الثاني من المؤسس عثمان.
وكان مسلسل المؤسس عثمان قد توقف عند في موسمة الأول عند الحلقة السادسة والعشرين، حيث سيتم استئنافه مجددا في الموسم الثاني، في أكتوبر أو نهاية العام بحسب التوقعات.
يذكر أنه كان قد أثيرت أنباء في وقت سابق أن الفنان أنجين آلتان دوزياتان الذي جسد شخصية أرطغرل على مدار خمس أجزاء متتالية سوف يتم استبداله بالنجم إديز هن، لكن بحسب ما تم تداوله قبل قليل فإنه سوف يتم استبداله بالممثل تامر يغيت .