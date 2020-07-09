تراند اليوم : "محمد منير" يقدم اعتذارًا للفتيات ضحايا التحرش في مصر

مع استمرار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحرش الشاب أحمد بسام زكي بعشرات الفتيات في مصر، قدم المطرب المصري، محمد منير، اعتذارًا "بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

وغرد منير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلاً: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الامثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها.. اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

وتصدر وسم (هاشتاج) #المتحرش_أحمد_بسام_زكي ترند مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية بعد أن توالت شهادات عشرات الفتيات المصريات والأجنبيات بتعرضهن للإغتصاب والإعتداء الجنسي والتحرش من طرفه.

الحملة استهلتها فتاة كانت تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. في العام 2018 ومن دون الكشف عن هويتها حفاظاً على سلامتها، اتهمت الفتاة أحمد بسام زكي بمضايقتها هي وأصدقائها في تعليق عن تجاربها نشرته على مجموعة مفتوحة خاصة بالجامعة الأمريكية في القاهرة على موقع "فيس بوك".

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وعزز ذلك شهادات مماثلة تقدمت بها طالبات سابقات في الجامعة، إذ اعترفت أكثر من 50 فتاة أخرى بتعرضهن لتجارب مماثلة معه. بينما ادعى الشاب المتهم أنه يعاني من مشاكل شخصية وهدد بالانتحار في الجامعة إذا لم تتوقف الفتيات عن اتهامه. وعقب ذلك تم الإعلان عن القبض عليه.

وكانت الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة، الأربعاء.

— Mohamed Mounir (@Mounirofficial)