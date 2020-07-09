تراند اليوم : فقدان الممثلة "الأكثر جاذببة في العالم" خلال رحلة بحرية مع طفلها

تكثف جهات الإنقاذ عمليات البحث عن النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، بعد العثور على نجلها بمفرده على متن قارب عائم في بحيرة بيرو بولاية كاليفورنيا.

وأفادت شبكة (CBS Los Angeles)، أنه تم العثور على ابن الممثلة البالغ من العمر أربع سنوات بدون مرافق على متن القارب في مقاطعة فينتورا.

وقالت الشرطة إن الممثلة (33 عامًا) استأجرت القارب حوالي الساعة الواحدة مساءً بتوقيت كاليفورنيا. وقد عثر على ابنها خوسيه دورسي في حوالي الساعة 4.48 مساءً بدون مرافق.

وتعتقد السلطات في المنطقة أن نايا توفيت غرقًا.

ولم يصب الطفل جوزي بأذى، وأبلغ المحققين أنه ذهب ونايا للسباحة لكنها فشلت في العودة إلى القارب. وتشير تقارير إلى أنه بينما كان جوزي يرتدي سترة نجاة، لم تكن نايا كذلك.

وتم العثور على سيارة نايا في موقف سيارات قريب من الشركة التي استأجرت منها القارب.

وقال عمدة مقاطعة فينتورا على موقع "تويتر": "تم تحديد الشخص المفقود في بحيرة بورو باسم نايا ريفيرا (33 سنة)، من لوس أنجلوس. وستستمر عملية البحث والإنقاذ عند أول ضوء".

وقال الكابتن إريك بوششو، المتحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة فينتورا للصحفيين: "شوهدا يخرجان في البحيرة معًا في وقت مبكر بعد الظهر، وبعد حوالي ثلاث ساعات من مغادرتهما اكتشف قارب آخر في البحيرة انجرف القارب مع (الابن)".

وأضاف: "بدأ التحقيق وبحث بنشاط عن الأم منذ ذلك الوقت. لدينا بحث جوي وفريق الغوص لدينا أيضًا".

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وقال الابن إنه كان يسبح مع والدته وعاد إلى القارب بينما لم تعد والدته.

وتابع المتحدث: "نحن نعلم أن الطفل كانت ترتدي سترة نجاة، وكان هناك سترة نجاة أخرى للبالغين تم العثور عليها على متن القارب. من الصعب إلى حد ما إجراء مقابلة مع طفل عمره ثلاث سنوات".

واستدرك قائلاً: "نحن على اعتقاد بأنها ذهبت في الماء، ولم نتمكن من تحديد مكانها. قد تكون هذه حالة غرق".

وكانت آخر مشاركة للممثلة على "تويتر" هي صورة لها تضع فيها قبلة على ابنها، وعلقت عليها: "نحن الاثنين فقط".

يذكر أن نايا كانت متزوجة من ريان دورسي، قبل طلاقهما في عام 2018. كانت بداية شهرتها في عام 2009 بعد أن عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في العرض التليفزيوني "غلي".



كما أدت نايا دور البطولة أيضا في أفلام سينمائية أخرى مثل "سي.إس.آي: ميامي" و"الخادمات الخائنات" و"منقذي ماليبو". وفي عام 2013 شاركت مغني الراب بيج سين أغنية Sorry.

وكان موقع (After Ellen) أطلق لقب "المرأة الأكثر جاذبية" على نايا ريفيرا، بعد أن مثلت دور البطولة في مسلسل "الجوقة" عام 2011.