5 مخرجات عرب في الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي بمدينة سيول

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 01:52 مساءً - كشفت اللجنة المنظمة لفعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الفيلم العربي بمدينة سيول، في كوريا الجنوبية، المقرر أن تقام فعالياتها في الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري، عن اختيار خمسة أفلام لمخرجات عرب حققن شهرة عالمية للمشاركة في فعالية الحاضر والمستقبل التي تقام ضمن برنامج خاص بعنوان "فوكوس 2020".

بوستر الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم العربي في كوريا

ووقع الاختيار على الفيلم الجزائري الروائي الطويل "بابيشا" للمخرجة مونية مدور، والفيلم الأردني الوثائقي "17" للمخرجة وداد شفاقوج، والفيلم التونسي "نورا تحلم" إخراج هند بوجمعة وبطولة هند صبري، ومن السعودية تشارك المخرجة شهد أمين بفيلم "سيدة البحر"، كما تشارك المخرجة هيفاء المنصور بفيلم "المرشحة المثالية".

المهرجان يعتبر إحدى أكبر الفعاليات المشتركة بين كوريا الجنوبية والعالم العربي، التي تنظمها الجمعية الكورية العربية بدعم من وزارة الخارجية الكورية والسفارات العربية المعتمدة في البلاد، وتفتتح فعالياته يوم 16 يوليو الجاري بالفيلم المصري "فوتوكوبي" بطولة محمود حميدة وشيرين رضا، وتستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وتعرض الأفلام المشاركة في مدينة سيول وبنفس الوقت في مدينة بوسان (جنوب شرق كوريا)، وهو تظاهرة غير تنافسية تهدف لتسليط الضوء على الإنتاج السينماتوغرافي للبلدان العربية.

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ونظرا لصعوبة حضور نجوم الأفلام والمخرجات للعروض المباشرة التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا تقرر تنظيم نقاشات مع المخرجين عبر الانترنيت "أون لاين" ، لطرح أسئلة عن الثقافات الجديدة المدرجة في الأفلام.

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