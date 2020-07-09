الليلة.. الساقية تستقبل جمهورها بفكرة جديدة للتباعد الاجتماعى فى أول حفلاتها

تعاود ساقية عبدالمنعم الصاوي استقبال جمهور حفلاتها بدءًا من اليوم الخميس الموافق 9 من يوليو مع حفل مسرح عرائس "أم كلثوم"، وتنظم الساقية حفلتين بقاعة النهر فى تمام السادسة مساءً والثامنة مساءً مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الذىنص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.
وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورهابشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.
تغنى الست فى الحفل أغنيتين هما "أمل حياتى" و"انت عمرى" تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض
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