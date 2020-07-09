تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" اليوم الخميس، عرض "أبو صامولة".
العرض عن قصة "مع سبق الإصرار" لأنطون تشيكوف
جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت ادارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي تحت ادارة الفنان ايهاب فهمي بالبيت الفني للمسرح ، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .
"أبو صامولة "من بطولة رضا إدريس، إسلام عبد الشفيع, ديكور وليد جابر, إضاءة إبراهيم الفرن, تأليف موسيقي محمد شحاتة، كتابة و إخراج محمد مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض "أبو صامولة " ضمن "اضحك - فكر - اعرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.