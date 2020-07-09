ابراهيم سليم يكشف تفاصيل برنامج "حكايات النجوم" منتصف أكتوبر

أكد الكاتب الصحفي والإعلامي ابراهيم سليم، أنه بصدد التجهيز الي برنامجه الجديد "حكايات النجوم" ، المقرر عرضه في منتصف شهر أكتوبر القادم والذي يتناول فيه فكرة جديدة بمضون وشكل مختلف مع نجوم والوسط الفني.
يقدم كل نجم وفنان علي حدة بحكاية وموضوع جديد أثار حفيظة النجم في حياته سواء في حياته الشخصية أو المهنية للتعرف أكثر علي جوانب مختلفة في حياة النجوم ويقدم بشكل يومي في فقراتمتنوعة وثابتة ويشارك الجمهور الحلقات .
يذكر أن ابراهيم سليم في اعداد تحرير برنامج "بالالوان الطبيعية " لنادية حسني الذي أذيع علي قناة دريم، ويعتبر واحد من المشاهير المؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والذين حازوا بقبول الملايين من الجمهور العربي بارائه وأفكاره الجريئة
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