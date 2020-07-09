كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. رانيا محمود ياسين تغازل زوجها محمد رياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع زوجها الفنان محمد رياض، وعلقت قائلة"بحس أنني شبه بعض".

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين، مسلسل فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.