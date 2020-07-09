هل صفع جوني ديب زوجته السابقة بسبب وشم؟

يقاضي النجم جوني ديب، مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه ”رجل يضرب زوجته”، ويتعين على صحيفة (ذا صن) بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم تقترف التشهير.

وخلال الادلاء بشهادته في اليوم الثاني من دعوى التشهير، سألت محامية صحيفة “ذا صن” النجم جوني ديب عن حادثة وقعت في منزل زوجته السابقة النجمة امبر هيرد في آذار/مارس 2013 عندما عاد للإسراف في شرب الخمر مرة أخرى بعد أن ابتعد عنها شهورًا، تملكه الغضب عندما سخرت من وشم كان قد غيره من ”وينونا إلى الأبد“ في إشارة إلى صديقته السابقة الممثلة وينونا رايدر إلى ”وينو إلى الأبد” وقام بعد ذلك بصفعها ثلاث مرات.

إلا ان “ديب” نفى هذه المعلومة وثال: ”هذا غير صحيح. لم يحدث… لا أتذكر أي مشادة حول أي من وشومي”.

ومن المتوقع الاستمرار بالنظر في هذه الدعوى ثلاثة أسابيع.