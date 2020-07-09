Jul 09, 2020
أفاد موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن نجمة مسلسل “Glee” نايا ريڤيرا مفقودة، وذلك بعدما تم العثور على ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في القارب وحيداً في ولاية كاليفورنيا.
وتقوم الشرطة في البحث عن الممثلة منذ أربع ساعات، حيث افادت بعض المصادر ان نايا قد تكون توفيت غرقاً خاصة ان ابنها يقول أن والدته قفزت في البحر ولم تعد.
كما عثرت الشرطة على سترة نجاة ريفيرا على متن القارب حيث يعتقد انها ذهبت للسباحة، معترفة بأن “هذه قد تكون حالة غرق”. كما تم العثور على سيارتها في مكان قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة مسلسل Glee مفقودة بعد رحلة في القارب مع ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.