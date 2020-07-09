نجمة مسلسل Glee مفقودة بعد رحلة في القارب مع ابنها

أفاد موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير، أن نجمة مسلسل “Glee” نايا ريڤيرا مفقودة، وذلك بعدما تم العثور على ابنها البالغ من العمر أربع سنوات في القارب وحيداً في ولاية كاليفورنيا.

وتقوم الشرطة في البحث عن الممثلة منذ أربع ساعات، حيث افادت بعض المصادر ان نايا قد تكون توفيت غرقاً خاصة ان ابنها يقول أن والدته قفزت في البحر ولم تعد.

كما عثرت الشرطة على سترة نجاة ريفيرا على متن القارب حيث يعتقد انها ذهبت للسباحة، معترفة بأن “هذه قد تكون حالة غرق”. كما تم العثور على سيارتها في مكان قريب.