أصالة بعد لقائها مايا دياب في بيروت “أفتخر بصداقتها”

التقت الفنانة السورية أصالة نصري بصديقتها الفنانة اللبنانية مايا دياب وذلك على هامش قضاء الأولى عطلتها الصيفية في بيروت برفقة اولادها وشقيقها أنس نصري.

بهذه المناسبة، نشرت أصالة صورة لها تجمعها مع مايا من أجواء اللقاء وقالت: “مايا هي واحدة “من ناس مافي منّهم كتير”… كلّ شخص يعرفها وقريب منّها تستطيع أن تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوة الكثير الكثير، قلّبها فلّه وروحها فرح، وشهمة وصديقة وأنا أحبها جداً وأفتخر بصداقتها“.

بدورها نشرت مايا دياب عدة صور من اللقاء وكتبت: “صولا أصولة، طفلة وعندك كل صفات الطفولة التي نعشقها بالأطفال، وانا أيضا أفتخر بصداقتك وأقول لك انتِ في قلبي وفي عيوني وحدّك دائماً يا احلى ضحكة واطيب قلب وما بتستاهلي الّا الفرح والخير ..الله يحميك لعائلتك دائماً يا رب“.

حققت الصورة أكثر من 98 الف اعجاب بالاضافة الى آلاف التعليقات من قبل المتابعين ووجوه معروفة نذكر منهم: رضوى الشربيني، نيكولا جبران، بسام فتوح، ابنة اصالة شام الذهبي الذين عبروا عن محبتهم لاصالة ومايا.