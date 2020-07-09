خاص- “هاك هاك”… داليا مبارك تنافس نفسها

أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة بعنوان “هاك هاك” وذلك على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية أدتها داليا بإحساسٍ عالٍ واستطاعت ان تتخطى الألم الذي عانته من حبيبها بعد فراقه لها وقالت “قواني فركاك”. العمل من كلمات قصي عيسي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، اشراف عام محمد درويش الزرعوني. ويقول مطلعها: “لا منتهى العالم بدوونك …اصحى فدوه / ما چنت اعرررف الفرگه ….هيچي حلوه/ هاك هاك /هاك اسمع الضحكه بلياك /الله وياك /لا بالعكس قوووواني فرگاك”.

الجمهور عبّر عن اعجابه الشديد بالأغنية العاطفية، حيث قام بتداولها على كافة المنصات الاجتماعية ومنهم من علّق بالقول “أن داليا تنافس نفسها بتقديم أعمال مبدعة بعدما قدمت الشهر الماضي “كذا ممكن” اليوم تقدم “هاك هاك”. ومنهم من علّق “ان داليا تُحلّق وتُغرّد بعيدًا مع الثنائي العراقي الشاعر قصي عيسى والملحن علي صابر بعدما اجتمعوا بأول عمل في “ترا حقي” ثم “درب المضيّع” والآن “هاك هاك”.

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كما خضعت داليا لجلسة تصوير خاصة بغلاف الأغنية الجديدة، حيث ظهرت بلقطات مليئة بالأنوثة باللونين الأسود والأبيض.

نذكر أن داليا مبارك كانت قد اطلقت أغنية منذ أسابيع بعنوان “كذا ممكن”، كلمات صمت وألحان سلطان خليفة وقد تخطت حاجز الـ 14 ملايين مشاهدة على قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.