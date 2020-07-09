شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم لبنان يعبرون عن غضبهم من الأوضاع اللبنانية.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الوضع السياسى فى لبنان لا يزال يثير حفيظة نجومه، حيث تصب تغريدات نجوم ونجمات لبنان الغضب على الوضع السياسى هناك فى المقام الأول، وفى مقدمة الناقمين على الوضع هو المطرب الكبير راغب علامة الذى لم تخلو تغريدة من تغريداته يوميا عن انتقاده للوضع السيئ فى البلاد حيث قال فى إحدى تغريداته وهو يهاجم السياسيين فى بلاده، قائلا "دولة حرامية، لعنكم الله جزمة الجندي في الجيش اللبناني ستبقى أشرف من رؤوس الفاسدين المتخومين من سرقة مال الشعب".

وفى سياق آخر هاجم النجم اللبناني راغب علامة، السياسيين والحكومة اللبنانية بسبب تراجع الأوضاع في البلاد بسبب الخلافات السياسية، ووجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "الى كل من أوصل بلدنا الرائع الى هذه الحالة المعقدة والصعبة، أقول لكم: لعنكم الله، وسيلعنكم التاريخ، لا تفرحوا بكل ما سرقتوه من الناس ومن الدولة لأن الله بمهل ولا يهمل".

وأضاف الفنان راغب علامة في رسالته القاسية قائلا: "ستموتون ولن تأخذوا معكم إلّا العار لكم ولأولادكم وأحفادكم وسيكون لقبكم بعد مماتكم "مجرمين خونة".

وكتب أيضا علامة، عبر حسابه على تويتر: "مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم! انقطاع المازوت عيب! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة!".

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كما أعربت الفنانة ميريام فارس عن استعدادها النزول فى الشارع للتظاهر والاحتجاج والوقوف في صفوف المتظاهرين في لبنان احتجاجا على تدنى الأوضاع الأقتصادية في البلاد، مؤكدة أنها خرجت من قبل إلى الشارع مع عائلتها للتظاهر.

وقالت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سبق ونزلت على الشارع أنا وعائلتي ومستعدين نرجع ننزل مع كل الناس لأنه اللي عم بصير صايبنا كلنا والوضع بطّل محمول على كل الأصعدة" وعلقت الفنانة ميريام فارس على انتحار لبناني بسبب الجوع، قائلة عبر حسابها الشخصي على تويتر :"يا ويله من غضب الله كل مسؤول وصل الناس لهل المرحلة.. أنا مش كافر".

كما حرصت الفنانة باسكال مشعلاني على مشاركة متابعيها بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بالحديث حول الوضع في لبنان، حالياً قائلة: "مساء الخير هل الأوضاع يلى عم نعيشها والشعب اللبناني يلي عم بمر بكل الأزمات المعيشة لازم نكون أقوى ونساعد بعضنا حتى نمر بي ها الوقت الصعب".

أما الفنانة اليسا علقت على الأوضاع التى يشهدها لبنان مجددا، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غلسهم دماغهم، حيث قالت "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون و جبران باسيل و السيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي اكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل ، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو و بتشربوا قد ما بدكن بس ما تنسوا أنه في ناس ماتت من الجوع و راح لبنان من ورا جهلكن".