شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى درويش: شكرا للجمهور اللى حبنى ووقف ورايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان مصطفى درويش، الشكر لمتابعيه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك بعد الدعم الذى تلقاه منهم فى الفترة الأخيرة، حيث عانى من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه أعلن تعافيه منه، وقال مصطفى درويش، تعليقا على صورة له نشرها على إنستجرام، "الحمدلله.. شكرا للجمهور والناس اللي حبتنى ووقفت ورايا انتم حطتونى في حته تانيه شكرا ليكم بحبكم.. كل اللي انا فيه ده منكم".



مصطفى درويش

وكان مصفى درويش قد شارك فى رمضان الماضى فى مسلسلين وهما خيانة عهد ليسرا، وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعبير صبرى وحلا شيحة وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، كذلك شارك فى مسلسل بـ100 وش بطولة نيللى كريم وآسر ياسين ومجموعة كبيرة من الفنانين وتأليف عمرو الدلى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.