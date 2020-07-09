شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تقود دراجتها بالخوذة لأول مرة بدون خطيبها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما ترصد عدسات مصوري الباباراتزي النجمة جينيفر لوبيز أثناء استمتاعها بوقتها مع خطيبها اليكس رودريجيز وأبناءهما، إلا أن النجمة الشهيرة التي تحرص على التنزه بالعجلة من وقت لآخر ظهرت اليوم خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل وحدها بدون ابناءها أو خطيبها لاعب البيسبول السابق، حيث التقطت خلال أكثر من صورة في هامبتون أثناء قيادتها الدراجة وحدها، كما ظهرت ترتدي خوذة لحماية نفسها.



جينيفر لوبيز وحدها

وكانت نشرت مجلة Heat مؤخراً تقرير جديد بعنوان "Forget the wedding, we’re having a baby"، حيث يزعم أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز وخطيبها أليكس رودريجيز، سينجبان طفلا بدلا من الزواج، حيث كانا من المقرر أن يتزوجا خلال الفترة الحالية وهو ما لم يحدث، بسبب ظروف جائحة الكورونا.

وأشار مصدر للمجلة إلى أن الثنائى قررا استغلال الوقت فى الحمل بدلا من الزفاف، حيث إن إنجاب الأطفال كان من أوائل الأشياء التى ناقشوها عندما تواعدا "إنهم يشعرون أن التلقيح الاصطناعى هو الطريق الصحيح، لذلك فحفل الزفاف أخذ مقعدا خليفا وهذا هو الوقت المثالى لزيادة لأفراد الأسرة".

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لوبيز وحدها

كما أكدت المجلة أن لوبيز أشارت إلى أنها ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، وأخبرت مجلة People في مقابلة في ديسمبر الماضي "أنا لا أعرف ماذا كتب الله لنا، لكنى اريد المزيد من الاطفال من رودريجيز".

لكن لا يبدو أن المقابلات الأخيرة التي أجرتها لوبيز لا تشير إلى وجود أطفال حيث قالت في مقابلة مع Ellen DeGeneres في أبريل الماضى، "نحن نحاول التماسك مثل بقية العالم"، وظهرت هذا الأسبوع في برنامج The Today Show قائلة: "لا يوجد تخطيط في الوقت الحالي. عليك فقط أن تنتظر لترى كيف ستسير الأمور"، في حين أنه من الواضح أن الزفاف قد تم تعليقه، ولا يبدو أن لوبيز تحاول وضع أي خطط في الوقت الحالي، وبما فيها خطط للانجاب.

ومن ناحية أخرى أكد موقع Gossip Cop أيضًا أنه قبل بضعة أشهر فقط، نشرت المجلة قصة مختلفة تدعي أن الممثلة البالغة من العمر 50 عامًا كانت حاملاً بـ"طفل معجزة"، في حين تواصل Gossip Cop مع مصدر مقرب من الثنائي والذى أكد أن القصة غير صحيحة علي الإطلاق.