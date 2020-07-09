ديزني تستعد لنسخة سينمائية جديدة من "بيتر بان"

تستعد شركة ديزني لطرح فيلم جديد ضمن سلسلة أفلامها السينمائية الحية المستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، وسيكون الفيلم نسخة سينمائية من قصة "بيتر بان" الشهيرة.

وذكر موقع "فارايتي"، أن أول الأسماء المرشحة من نجوم هوليوود للمشاركة في هذا العمل، هو الممثل "جود لو".

وأضاف أنه إذا تم اختيار "جود لو"، فإنه سيجسد شخصية شرير القصة، المعروف باسم "كابتن هوك"، العدو اللدود لشخصية الطفل الطائر بيتر بان.





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ولتمييزه عن النسخ السينمائية التي طرحت من قبل، اختارت ديزني للفيلم عنوان (Peter Pan & Wendy) على أن يطرح للعرض عبر منصتها الإلكترونية (Disney+).

وسينضم "جود لو" لمجموعة كبيرة من أسماء نجوم هوليوود الذين سبق لهم تجسيد شخصية "كابتن هوك" في نسخ سينمائية حية من قصة بيتر بان.

وكان أبرز هؤلاء النجوم كريستوفر واكن ، وداستن هوفمان في الفيلم الذي جسد به شخصية بيتر بان، إلى جانبه النجم الراحل روبين ويليامز، بالإضافة إلى جاريت هيدلوند وستانلي توشي.

يذكر أن "بيتر بان" هو‏ فيلم رسوم متحركة من نوع المغامرة من إنتاج ديزني، تم إصداره في 5 فبراير 1953.