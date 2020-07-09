شكرا لقرائتكم خبر عن “اتصدمت”.. هنا الزاهد تكشف رد فعل أحمد فهمي بعد التحرش بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الممثلة المصرية هنا الزاهد، في مداخلة ببرنامج “التاسعة”، على القناة الأولى المصرية، عن ردود الأفعال التي وردتها عقب ما فعلته في مواجهة التحرش الذي تعرضت له من قبل سائقي شاحنة.

وأكدت الزاهد، إن العديد من الفتيات تركن لها في رسايل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أكدن خلالها إعجابهن بطريقتها في تصوير المتحرشين، وإنهن سيستخدمن نفس طريقتها في حال تعرضهن للتحرش.

وأضافت هنا، إنها تلقت عدداً قليلاً من الرسائل التي تلوم عليها، بسبب ملابسها، مؤكدة: “طبعا مردتش عليهم”.

وعن سؤالها حول ردة فعل زوجها الفنان أحمد فهمي بشأن الواقعة، قالت “هنا”: “اتصدمت من ردة فعله الصراحة، اتبسط وقالي برافو عليكي، بس قالي ليه مكلمتنيش الأول؟”.

Advertisements

وفي السياق ذاته، قال الإبراشي: “كنت متخيل إنه هيقولك إنتي هتجيبي وجع دماغ ليه كنتي طنشي وامشي على طول”، لتنفي هنا الزاهد هذا الكلام، مؤكدة: “خالص قالي برافو عليكي وطلب مني أتصل بيه على طول”، بحسب موقع “دنيا الوطن”.

تابعنا

