شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممثل مصري شهير بشرخ في الركبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه أُصيب بشرخ في الركبة.

وعلق أحمد فهمي قائلاً: “شكرا لكل الناس اللى سألت عليا.. أنا الحمد لله بخير شرخ فى الركبة وبشكر الدكتور محمد أسامة اللى وافق يعالجنى وهو عارف إنى أهلاوى”.

كما سبق وأن قال أحمد فهمي، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر”: “أفضل مشروع قمت بعمله في حياتي كان مع الفنانة رجاء الجداوي في مسلسل ريح المدام”، مؤكدا أنها كانت تحب هذا العمل.

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والجدير بالذكر أن أحمد فهمي قد نعى الفنانة رجاء الجداوي وقال: “سيرة الفنانة هي التي تجعلنا نصبر على فراقها”.

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