شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تعلق على إزالة “إنستغرام” منشور لها عن فلسطين‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت عارضة الأزياء الأمريكية من الأصول الفلسطينية بيلا حديد، أنتقد لإدراة تطبيق “إنستغرام”، بعد حذفها منشور لها عن والدها ذي الأصل الفلسطيني، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

نشرت عارضة الأزياء بيلا حديد (23 عامًا)، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، والتي يتابعها أكثر من 31 مليون مشترك، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، والتي توضح أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة ” فخور لأني فلسطيني”.

وعلقت العارضة عبر صفحتها على حذف “إنستغرام” لمنشورها، قائلة: “هل تعتبرون فخري بأصول والدي الفلسطينية نوعاً من أنواع التنمر، أو العنف، أو التعري الجنسي؟”.

وقامت حديد، نشر صورة جواز السفر مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي وأرفقتها بعبارة: “يجب على الجميع أن يكتبوا مسقط رأس والديهم؛ لتذكيرهم بفخرهم دومًا بأماكن ميلادهم وأصولهم”.

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والجدير بالذكر، حظيت بيلا، على ردود أفعال مؤيدة ومدعمة لموقفها ضد “إنستغرام”، فقد رأى العديد، أن ذكر مكان المولد لا يعتبر تحريضاً على الكراهية بأي شكل.

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