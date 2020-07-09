هنا الزاهد تسجل لحظة تعرضها للتحرش

سجلت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش اللفظي ومطاردة مجموعة من الأشخاص لسيارتها في سلسة فيديوهات نشرتها عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على انستغرام.

وفي أول فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص مستقلين سيارة نصف نقل يطاردون سيارة هنا ويتحرشون بها لفظيا وكادوا أن يتسببوا في تعرضها لحادث سير لكنهم هربوا بمجرد إظهارها للهاتف لتصويرهم وفقا لرواية هنا الزاهد.



وقالت هنا إن على كل فتاة تعرضت للتحرش أن تصر على أخذ حقها وتصوير من يتحرشون بها كي يهربون بعيدا عنها خوفا من الفضيحة.

ومن ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض أحدث أفلامها "الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.‎

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‎"‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".

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