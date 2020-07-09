بعد زواج دام 7 سنوات.. كريستينا ريتشي تطلب الطلاق

القاهرة - لايف ستايل
تقدَّمت الممثلة الأمريكية كريستينا ريتشي يوم الخميس الماضي بطلب طلاق من زوجها جيمس هيرديجن بعد زواج استمر 7 سنوات، كما طالبت بحضانة منفردة لابنهما.
وتقدمت ريتشي بوثائق للمحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس للانفصال عن زوجها جيمس هيرديجن، مشيرة إلى وجود خلافات يتعذر التغلب عليها.
وتقول الوثائق إن ريتشي تريد الوصاية القانونية والمادية بشكل منفرد على ابنهما فريدي البالغ من العمر 5 سنوات.
والتقت ريتشي بهيرديجن، مشغل الكاميرات للأفلام والتلفزيون، أثناء تصوير مسلسلها التلفزيوني «بان آم» في عام 2011 وبدأ الاثنان في المواعدة في العام التالي، وتزوجا في عام 2013.
وتشتهر ريتشي بعملها في طفولتها في أفلام ناجحة بما في ذلك «كاسبر» و«ذا آدمز فاميلي» وظهورها بعد تجاوز مرحلة الطفولة في أفلام من بينها «بلاك سنيك موان» و«بافالو 66».
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