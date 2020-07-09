ليغو تضع فنّ البوب الشعبي بمتناول البنائين الراشدين

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بيلوند، الدنمارك: أطلقت مجموعة ليغو اليوم لوحات جديدة للتعبير الإبداعي حيث تم تصميم أربع مجموعاتLEGO® Art جديدة بطريقة مختلفة للمبدعين الراشدين الذين يفتخرون بحبهم لثقافة الفن الشعبي وتتيح لهم تحويل شغفهم إلى فن.

ويمكن لمحبي "وارهول" أو ماريلين مونرو أو "ذا بيتلز" أو الشخصيات الشهيرة من Marvel Universe و Star Wars ™ galaxy تكريم شخصياتهم المحببة من خلال إنشاء صورة فنية عنهم بواسطة ليغو وعرضها بكلّ فخر في منازلهم أو مكاتبهم أو حيثما يستمتعون بموسيقاهم أو مشاهدة أفلامهم أو فنونهم.

وتوفر مجموعات LEGO® Art للكبار تجربة إبداعية جديدة لمساعدتهم على الاسترخاء وإعادة التزوّد بالطاقة أثناء تحويلهم قماشة الرسم البيضاء (أو في هذه الحالة القواعد الصغيرة المترابطة) باستخدام مكعبات ليغو.



ويمكن إعادة تصور كل مجموعة بعدد من الطرق المختلفة للتعبير عن شخصية كل بنّاء ولمنح الفرصة لعشاق ثقافة الفن الشعبي بتحديث معروضاتهم المنزلية من مجموعات LEGO Art. وتضمّ المجموعات الأربعة الجديدة كلها مكعباً فريداً يميز كل مجموعة من هذا العمل الفني الحقيقي إضافة إلى أداة جديدة تسهّل تعليقها وتبديلها.

ووجد بحث جديد أجرته مجموعة ليغو أنّ 73% من الراشدين يبحثون غالبًا عن طرق جديدة لمساعدتهم على الاسترخاء. ولذلك، زوّدت كل مجموعة LEGO Art بمقطوعة موسيقية مخصصة تشكّل الرفيق المثالي خلال عملية البناء. وتحثّ الألحان الموسيقية الرائعة الخاصة بكل تصميم على الابتكار وهي تحمل توقيع مبدعي Iron Man وStar Wars أو استوحيت من أعمال وارهول و"ذا بيتلز" وهدفها مساعدة البالغين على الانغماس التام في تجربة البناء والاسترخاء أثناء استكشاف حبهم للموسيقى أو الفن أو الأفلام بطريقة جديدة.

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