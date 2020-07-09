شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن مايا دياب: "فيها من الصفات الحلوة كتير وقلبها فله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات رقيقة، علقت النجمة أصالة، على صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، نشرتهما عبر حسابها على "إنستجرام" قائلا "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".



أصالة ومايا

وكانت أصالة تخطت من خلال أغنيتها "جيتني مكسور" بعد مرور 3 أسابيع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حاجز 10 ملايين مشاهدة، والأغنية من من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.



مايا وأصالة

وطرحت النجمة أصالة نصرى، منذ عدة أيام أغنية جديدة تحمل اسم "الحب والسلام" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها فبمجرد طرحها حققت ربع مليون مشاهد فى خلال ساعتين فقط، ثم تجاوز عدد المشاهدات 700 ألف مشاهدة بعد أكثر من 12 ساعة.