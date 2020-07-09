شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تعلق على قبلة عمر الشريف: "يا بختى والله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنان رانيا محمود ياسين، على إحدى الصور القديمة التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، والتى تظهر فيها وهى مازالت فى بداية مرحلة الشباب، وعمر الشريف يقبلها، قائلة "يا بختى والله.. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب".



رانيا محمود ياسين

رانيا يا محمود ياسين، نشرت اليوم العديد من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعدما تمكنت من إعادة حسابها على "إنستجرام"، والذى تعرض للسرقة قبل أكثر من أسبوعين، حيث أعلن ذلك زوجها الفنان محمد رياض.

يذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت فى رمضان الماضى فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.