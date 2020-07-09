شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات وزنهم زاد بسبب الحجر المنزلى فى عصر كورونا.. أبرزهم هيفاء وهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من نجمات الفن تأثرن بالحجر المنزلى والتواجد بكثرة فى المنزل، وفقا للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تحدثت عن معاناتها خلال فترة الحجر المنزلى، التى فرضتها الحكومة اللبنانية للحد من تفشى فيروس "كورونا" المستجد، حيث كشفت وهبى فى حديث أجرته مؤخرا مع إحدى البرامج فى لبنان عبر برنامج "سكايب"، أنها تمكث فى منزلها منذ 11 مارس، الأمر الذى تسبب في زيادة وزنها.

وقالت هيفاء وهبى وهى مرتدية البيجاما مازحة من داخل منزلها : "ياريت أزداد جمالا، ولكني أزداد فى أمور أخرى، أزداد فى الوزن".

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وعبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور إنستجرام، ظهرت الفنانة فيفى عبده مؤخرا في أحد الفيديوهات وقدمت وصلة رقص كوميدية مستخدمة فلتر تيك توك، وظهرت بشكل ممتلئ لتوضح لمتابعيها كيفية قضاء أوقاتها في وقت حظر التجوال، لمواجهة فيروس كورونا، وكتبت فيفى على الفيديو قائلة:" ‏قشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا اسكوزمى أدى اللي اخدتو من المكرونة واللازانيا ربنا يستر".

أما الفنانة أروى جودة فقد قالت فى تصريحات لها، زدت حوالى 14 كيلو بسبب الحظر والبقاء فى المنزل خوفًا من «كورونا»، وغلق صالات الألعاب الرياضية، مضيفة أن إجراءات الحد من انتشار الفيروس أثرت فينا نفسيًا بشكل كبير، لكننى لم أتضرر كثيرًا من البقاء فى المنزل، لأننى بطبعى أميل للبقاء فى المنزل.. «أنا بيتوتية وبحب أهتم بأولاد إخواتى»، حاليًا بدأت فى «ريجيم» جديد لأعود لوزنى قبل الحظر.

وعلقت الفنانة مي كساب، على تعرضها بصورة مستمرة للانتقاد بسبب زيادة وزنها بصورة واضحة مؤخرا في ظل إجراءات مكافحة تفشي كورونا، وقالت كساب في تعليق ساخر سابقا عبر حسابها على موقع تويتر: "يارب ما خلفتنيش ليه زى العيال الرفيعة المستفزة دى، اللي بتقعد تلغ تلغ وميبانش عليها".



