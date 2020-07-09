شكرا لقرائتكم خبر عن المليجى منح عدلى كاسب لقب مساعد كافر..قفشات الفنانين بفيلم بلال مؤذن الرسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الكثير من الطرائف والمواقف الضاحكة أثناء تصوير الأعمال الفنية بين الفنانين وفريق العمل ومنها ما يبقى فىى ذاكرة النجوم دائما.

وكثيرا ما حدثت العديد من المواقف الطريفة لنجوم الزمن الجميل فى كواليس الأعمال الفنية وأثناء التصوير ، وكانت الصحف والمجلات الفنية تسجل بعض هذه الطرائف حيث كانت تقوم بجولات لرصد ما يحدث فى كواليس الأعمال الفنية أثناء التصوير.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر بتاريخ 7 إبريل عام 1953 رصدت المجلة فى استديو النحاس بعض الكواليس والمواقف أثناء تصوير الفيلم الدينى بلال مؤذن الرسول ، بطولة ماجدة ويحي شاهين ومحمود المليجى وعدلى كاسب وعزيزة حلمى وفؤاد الرشيدى.

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وكان أحد الممثلين الكومبارس يؤدى دور متسول يقع فى يده كيس مملوء بالنقود ، فيمعن النظر فيه بلهفة وفرح ، ولكن الكومبارس لم يقم بالتعبيرات المطلوبة كما يجب ، فاخذ المخرج أحمد الطوخى يدربه على المشهد قائلا :" المفروض إنك فقير وغلبان وكحيان وعمرك ما شفت جنيه على بعضه"، فأجابه الممثل :" وليه بتقول المفروض ، أنا كدة فعلا وهو ده اللى حاصل فعلاً "

وكان الفنان محمود المليجى يقوم فى الفيلم بدور الكافر الذى يعادى بلال بمساعدة عدلى كاسب ، وفى أحد المشاهد يجلسان مع غحدى الجوارى جلسة ماجنة ، ويحاول عدلى ان يظفر بقلبها دونه ، والتقط مصور الكواكب صورة لهما فى هذا المشهد، فقال له المليجى :" ماتنساش تقول على عدلى كاسب مساعد كافر"