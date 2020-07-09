مهرجان البندقية السينمائي يقام في إطار تقليدي

"الخليج 365" من بيروت: لن يقام مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ77 في إطار أونلاين كما أعلن سابقا بل سيقام في الفترة ما بين 2 و12 سبتمبر في الإطار التقليدي.
ألا أن عرض كل الأفلام المشاركة في برامجه سيجري باتخاذ كل التدابير الخاصة بالحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وهناك استثناء واحد وهو عرض أفلام مسابقة "الواقع الاقتراضي" الذي سيقام في إطار أونلاين حيث ستقدم المسابقة أفلاما تجريبية تم تصويرها باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.
كما سيتم تقليص عدد الصحفيين المعتمدين في المهرجان.
وقال منظمو المهرجان إن عرض بقية الأفلام سيقام في القاعات السينمائية بجزيرة ليدو بالقرب من البندقية. واقترحوا التخلي عن عرض الأفلام التي أدرجت على برنامج "خارج الحدود".
فيما يتعلق بالروائع السينمائية والوثائقية المرممة في إطار برنامج "الأفلام الكلاسيكية للبندقية" من المقرر عرضها في مدينة بولونيا حيث ستعرض كذلك أفلام تاريخية ووثائقية مرممة أخرجتها ورشة "موسفيلم" الروسية.
وسيتم نشر البرنامج الكامل للمهرجان في 28 يونيو حين سيتم كذلك الإعلان عن مواعيد المؤتمرات الصحفية التي ستعقد أيضا في إطار عادي.
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